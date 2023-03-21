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У читинца изъяли водку и коньяк на 7,5 млн рублей

У читинца изъяли водку и коньяк на 7,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Весь алкоголь был контрафактным

Жителю Читы вынесли приговор за незаконной оборот алкогольной продукции в особо крупном размере. У него изъяли 17,8 тысяч литров водки и коньяка общей стоимостью 7,5 млн рублей.

Установлено, что с августа по декабрь 2021 года мужчина незаконно сбывал безакцизный алкоголь через торговые точки по всему Забайкальскому краю. Палёную продукцию он хранил в своём гараже.

- Преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами. Они изъяли из незаконного оборота 17,8 тысяч литров коньяка и водки общей стоимостью 7,5 млн рублей. В соответствии с результатами проведённых по уголовному делу химических экспертиз, продукция не соответствовала требованиям стандартов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Изъятую продукцию уничтожат.

Приговор вступил в законную силу.
алкоголь

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