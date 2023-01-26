Хозяйские собаки едва не растерзали ребёнка в Бурятии





Как сообщал «Байкал-Dailу», в середине января в Улан-Удэ стая собак набросилась на девочку . Ребёнка отбили представители ОНФ в Бурятии, ставшие свидетелями.

Всё произошло накануне в тункинском селе Кырен. На маленького местного жителя набросились собаки, у которых, по предварительным данным, есть хозяева. Животные сорвались с цепи, сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».Ребёнка доставили в центральную районную больницу. У него были рвано-укушенная рана правого предплечья. Пострадавшему оказали помощь в хирургическом отделении ЦРБ.Жителей района призвали следить за своими собаками и не отпускать их на самовыгул – это несёт угрозу жизни и здоровью людей.