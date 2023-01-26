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Хозяйские собаки едва не растерзали ребёнка в Бурятии

Хозяйские собаки едва не растерзали ребёнка в Бурятии
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
После нападения псов он попал в больницу

Всё произошло накануне в тункинском селе Кырен. На маленького местного жителя набросились собаки, у которых, по предварительным данным, есть хозяева. Животные сорвались с цепи, сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».

Ребёнка доставили в центральную районную больницу. У него были рвано-укушенная рана правого предплечья. Пострадавшему оказали помощь в хирургическом отделении ЦРБ.

Жителей района призвали следить за своими собаками и не отпускать их на самовыгул – это несёт угрозу жизни и здоровью людей. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», в середине января в Улан-Удэ стая собак набросилась на девочку. Ребёнка отбили представители ОНФ в Бурятии, ставшие свидетелями.
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