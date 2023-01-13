В Улан-Удэ стая агрессивных собак напала на девочку









Местные жители рассказали, что стая собак давно поселилась возле мусорных баков. Животные уже не боятся даже взрослых.



В мэрии Улан-Удэ отреагировали на инцидент, сообщив, что по данному адресу заявка передана в службу отлова для отработки территории.



- Для обеспечения беспрерывного отлова безнадзорных животных подрядчики работают по контрактам на 2023 г с 11 декабря. С 11 декабря отловлено более 800 особей. С наступлением низких температур безнадзорные животные сбиваются в стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию возле кормовой базы, - отметили в администрации города.



При обнаружении бездомных собак улан-удэнцев просят в первую очередь звонить в службы отлова:



– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;

– в Железнодорожном – ИП Жихарева, тел. 67-92-92;

– в Октябрьском – ООО «Ананда», тел. 62-19-99.



В Улан-Удэ зафиксировано очередное нападение собак, на этот раз едва не пострадала девочка. Ребёнка отбили представители ОНФ в Бурятии, которые поделились видео с места инцидента.- По пути на рейд встретили такую картину. Агрессивные собаки в Улан-Удэ бежали за девочкой, кое-как отбили. Улица Терешковой, 7, площадка с мусорными баками, оккупированная бродячими животными. Просим власти столицы Бурятии принять меры, - обратились сотрудники Народного фронта.