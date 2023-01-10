Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей
В городе Ангарск Иркутской области суд вынес приговор трём местным жителям, которые воровали вещи из грузовых вагонов, а также медные провода, принадлежащие «РЖД». Сумма ущерба превышает полмиллиона рублей.
Одна из краж произошла в ноябре 2021 года.
- Подсудимые незаконно проникли на территорию базы отстоя путевой техники станции Мегет ВСЖД и совершили хищение силовых медных проводов, причинив тем самым ущерб ОАО «РЖД» на сумму более 360 тысяч рублей. Кроме того, установлена их виновность в краже из восьми грузовых вагонов имущества индивидуальных предпринимателей на сумму более 140 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Воров задержали транспортные полицейские на станции Иркутск-пассажирский.
Зачинщику преступления суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальные же отделались условным наказанием – на срок 2 года 6 месяцев и 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 3 и 2 года соответственно.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Троих жителей Иркутской области осудили за кражи из грузовых вагонов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Лихач уже дважды попадался на нетрезвой езде
Сперва он представился владельцем магазина
Байкер получил вред здоровью
На место выезжали пожарные
Из-за неё возник крупный засор, который устраняли десять часов
Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей
Cпасатели доставили пострадавшую в больницу
Волонтёры обнаружили дом на «Дивизке», в котором калечат и травят бездомных животных
Автомобилиста доставили в больницу
А ещё более 20 жителей республики получили тяжёлые травмы
Также инспекторам предлагали установить натяжные потолки
Вор увидел поступление денег, когда помогал оформлять кредит
Агрессивный мужчина пытался скрыться с места ДТП
Большую часть денег мужчина взял в кредит
Воры вынесли сейф на улицу, но не смогли его вскрыть