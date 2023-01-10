Троих жителей Иркутской области осудили за кражи из грузовых вагонов

Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей



В городе Ангарск Иркутской области суд вынес приговор трём местным жителям, которые воровали вещи из грузовых вагонов, а также медные провода, принадлежащие «РЖД». Сумма ущерба превышает полмиллиона рублей.



Одна из краж произошла в ноябре 2021 года.



- Подсудимые незаконно проникли на территорию базы отстоя путевой техники станции Мегет ВСЖД и совершили хищение силовых медных проводов, причинив тем самым ущерб ОАО «РЖД» на сумму более 360 тысяч рублей. Кроме того, установлена их виновность в краже из восьми грузовых вагонов имущества индивидуальных предпринимателей на сумму более 140 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Воров задержали транспортные полицейские на станции Иркутск-пассажирский.



Зачинщику преступления суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальные же отделались условным наказанием – на срок 2 года 6 месяцев и 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 3 и 2 года соответственно.



Приговор в законную силу пока не вступил.

