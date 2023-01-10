Иркутянка сломала ногу, катаясь на лыжах в лесу

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Cпасатели доставили пострадавшую в больницу



Днём 9 января в Иркутске женщина сломала ногу, катаясь на лыжах неподалёку от микрорайона Западный в лесу. На помощь к ней отправлялись областные спасатели, так как передвигаться женщина сама не могла.



- Областные спасатели в течение нескольких минут отыскали пострадавшую, оказали ей первую помощь и на носилках доставили до трассы, где передали врачам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



С закрытым переломом женщина была доставлена в больницу.



