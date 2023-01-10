Cпасатели доставили пострадавшую в больницу
Днём 9 января в Иркутске женщина сломала ногу, катаясь на лыжах неподалёку от микрорайона Западный в лесу. На помощь к ней отправлялись областные спасатели, так как передвигаться женщина сама не могла.
- Областные спасатели в течение нескольких минут отыскали пострадавшую, оказали ей первую помощь и на носилках доставили до трассы, где передали врачам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
С закрытым переломом женщина была доставлена в больницу.
Иркутянка сломала ногу, катаясь на лыжах в лесу
Происшествия, Фото:
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