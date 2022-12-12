Водителя госпитализировали
Вчера, 11 декабря, в Селенгинском районе Бурятии в ДТП пострадал водитель «Субару Форестер», вылетевший в кювет.
- Около 3 часов дня 32-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» на 12 км автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также ночью 10 декабря в Селенгинском районе 16-летняя девушка на «Ниссане Кашкай» врезалась в бетонный блок.
11 декабря в Баунтовском районе в опрокинувшейся машине погибли два пассажира.
В Бурятии «Субару Форестер» улетел в кювет
Происшествия, Фото:
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