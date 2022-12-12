Стали известны подробности аварии, унёсшей жизни двух человек
Двое пассажиров, погибшие в ДТП в Баунтовском районе Бурятии, не были пристёгнуты ремнями безопасности. Об этом сообщили сегодня в республиканском УГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло вчера днём, 11 декабря. 53-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя со стороны села Багдарин в направлении села Романовка, съехала с дороги. Машина опрокинулась.
- В результате ДТП два пассажира транспортного средства (женщина 1989 и мужчина 1976 года рождения) от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир 1982 года рождения с травмами был госпитализирован в краевую клиническую больницу города Чита. Стоит отметить, что пассажиры транспортного средства не были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
У водителя взята кровь на наличие алкоголя.
До этого смертельное ДТП было зафиксировано 26 ноября: в Кяхтинском районе погиб 39-летний водитель опрокинувшейся фуры «Скания».
В Бурятии погибшие в ДТП пассажиры не были пристёгнуты
Происшествия, Фото:
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