В Бурятии в ДТП пострадала девушка

16-летняя девушка на легковушке съехала с дороги и врезалась в бетонный блок
Сегодня в 03.20 16-летняя водитель ехала со стороны села Бараты и, не доезжая 500 м. до Гусиноозерска, совершила съезд с дороги и врезалась в бетонный блок. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести госпитализирована в центральную районную больницу.
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Происшествия, Фото:
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