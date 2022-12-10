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В Бурятии в ДТП пострадала девушка

В Бурятии в ДТП пострадала девушка
Происшествия,  Фото:группа «Селенга-инфо.24/7»
16-летняя девушка на легковушке съехала с дороги и врезалась в бетонный блок

Сегодня в 03.20 16-летняя водитель ехала со стороны села Бараты и, не доезжая 500 м. до Гусиноозерска, совершила съезд с дороги и врезалась в бетонный блок. Об этом сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести госпитализирована в центральную районную больницу. 
ДТП

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