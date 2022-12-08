Эпицентр находился в Иркутской области
В среду, 7 декабря, в 19:18 в 40 км северо-западнее от села Горячинск Прибайкальского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,7. Эпицентр находился на Байкале, с иркутской его стороны.
До Бурятии землетрясение не докатилось. В группе «Прибайкалье-инфо. 24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН сообщили, что подземные толчки в 3 балла ощущались посёлке Хужир Ольхонского района Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», поздно вечером 6 декабря в Монголии произошло землетрясение. Эпицентр находился в 94 километрах от посёлка Монды. Интенсивность сейсмособытия составила три балла.
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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