В Северобайкальске ликвидировали крупный пожар

Вечером 8 октября в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о пожаре в городе Северобайкальск. К месту вызова выехала пожарно-спасательная часть №9. На момент прибытия первого подразделения наблюдалась угроза перехода огня на рядом стоящие строения.- Возгорание началось с модульных вагонов, далее огонь распространился на складское помещение магазина «Маяк», затем на административно-бытовое здание. Общая площадь составила 200 кв. м, - рассказал заместитель начальника ПСЧ-9 Денис Ковалёв. - Тушение осложнялось плотной застройкой и тем, что большинство конструкций были покрыты металлосайдингом. Пожар ликвидирован четырьмя стволами «Б», проложена одна магистральная линия от пожарного гидранта протяженностью 220 метров.Менее двух часов потребовалось пожарным для ликвидации последствий возгорания двух неэксплуатируемых зданий и складского помещения по улице Объездная. Пострадавших нет.- В результате пожара по улице Студенческая сгорели неэксплуатируемое металлокаркасное здание и строительный мусор под навесом. Огнём повреждены кровля и часть строения изнутри. Также по улице Объездная повреждена крыша складского помещения магазина «Маяк», - отметил Денис Ильин, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Северобайкальск. - По факту пожара работает следственно-оперативная группа.Всего к тушению были привлечены 8 человек личного состава и 4 единицы техники ГУ МЧС России по Бурятии, сообщает пресс-служба управления.