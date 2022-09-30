В Бурятии курильщик устроил пожар на своём балконе

Возгорание потушили до приезда пожарных
Вечером 29 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение от жительницы города Закаменска. Женщина сообщила, что видит дым на соседнем балконе на пятом этаже многоквартирного дома по улице Ленина.
Как выяснилось позднее, возгорание на балконе устроил хозяин квартиры. Пожар произошёл из-за сигареты, пепел с которой упал на картонную коробку.
Огонь был ликвидирован до приезда пожарных.
- 26-летний хозяин квартиры своевременно заметил возгорание и сбил открытый огонь. Когда пожарные прибыли на место, загорание было ликвидировано, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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