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В Бурятии «Хонда» врезалась в ограждение

В Бурятии «Хонда» врезалась в ограждение
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителя госпитализировали

Днём 20 сентября в Тункинском районе Бурятии в ДТП получил травмы водитель «Хонды».

- 63-летний водитель автомобиля «Хонда», следуя со стороны посёлка Аршан в направлении села Зактуй, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло смертельное ДТП в Прибайкальском районе – погиб водитель легковушки, которую раздавило в столкновении с фурой.

В селе Поселье Иволгинского района под колёса автомобиля попал пьяный 33-летний мужчина.

ДТП

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