Водителя госпитализировали
Днём 20 сентября в Тункинском районе Бурятии в ДТП получил травмы водитель «Хонды».
- 63-летний водитель автомобиля «Хонда», следуя со стороны посёлка Аршан в направлении села Зактуй, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло смертельное ДТП в Прибайкальском районе – погиб водитель легковушки, которую раздавило в столкновении с фурой.
В селе Поселье Иволгинского района под колёса автомобиля попал пьяный 33-летний мужчина.
В Бурятии «Хонда» врезалась в ограждение
Происшествия, Фото:
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