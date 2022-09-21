Пьяный мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Накануне, 20 сентября, в селе Поселье Иволгинского района Бурятии под колёса автомобиля попал пьяный 33-летний мужчина. Наезд произошёл в 20:10.
- 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на пешехода 1989 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчина получил травмы, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 сентября в Кабанском районе Бурятии «Форд Фокус» сбил насмерть 61-летнего пешехода. Произошло это на федеральной трассе «Байкал».
В пригороде Улан-Удэ пьяный пешеход угодил под автомобиль
Происшествия, Фото:
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