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В Бурятии водитель погиб в раздавленной фурой «Тойоте»

В Бурятии водитель погиб в раздавленной фурой «Тойоте»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
«Тойота Калдина» превратилась в груду металла

Накануне вечером, 20 сентября, в Прибайкальском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Легковушку «Тойота Калдина» раздавило в столкновении с фурой, машина превратилась в груду металла.

- В 19.40 часов 41-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по федеральной автодороге Иркутск – Чита, в 500 метрах от села Еловка выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» с полуприцепом под управлением водителя 1973 года рождения, - сообщили обстоятельства аварии в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водитель фуры не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 18 сентября в Кабанском районе – «Форд Фокус» на трассе насмерть сбил 61-летнего пешехода.

14 сентября в Кабанском районе столкнулись Honda CR-V и Toyota Land Cruiser 200. Автомобили сильно смяло, один из них фактически превратился в груду металла. Погиб пожилой водитель кроссовера. Ещё три человека пострадали.

13 сентября в Кяхтинском районе 49-летний водитель автомобиля Toyota Harrier погиб, врезавшись в двух коров.

10 сентября в Еравнинском районе погиб 40-летний водитель, опрокинувший свой автомобиль.

7 сентября в Хоринском районе погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты Калдина».

4 сентября погибли два человека. В Сотниково скончался 21-летний парень, сбитый на «зебре». В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.

2 сентября также было две смертельных автоаварии. В Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.

1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.

Август был признан очень аварийным месяцем – погибли 22 человека.







ДТП смерть

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