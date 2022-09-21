В Бурятии водитель погиб в раздавленной фурой «Тойоте»

Накануне вечером, 20 сентября, в Прибайкальском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Легковушку «Тойота Калдина» раздавило в столкновении с фурой, машина превратилась в груду металла.
- В 19.40 часов 41-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по федеральной автодороге Иркутск – Чита, в 500 метрах от села Еловка выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» с полуприцепом под управлением водителя 1973 года рождения, - сообщили обстоятельства аварии в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водитель фуры не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 18 сентября в Кабанском районе – «Форд Фокус» на трассе насмерть сбил 61-летнего пешехода.
14 сентября в Кабанском районе столкнулись Honda CR-V и Toyota Land Cruiser 200. Автомобили сильно смяло, один из них фактически превратился в груду металла. Погиб пожилой водитель кроссовера. Ещё три человека пострадали.
13 сентября в Кяхтинском районе 49-летний водитель автомобиля Toyota Harrier погиб, врезавшись в двух коров.
10 сентября в Еравнинском районе погиб 40-летний водитель, опрокинувший свой автомобиль.
7 сентября в Хоринском районе погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты Калдина».
4 сентября погибли два человека. В Сотниково скончался 21-летний парень, сбитый на «зебре». В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.
2 сентября также было две смертельных автоаварии. В Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.
1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.
Август был признан очень аварийным месяцем – погибли 22 человека.
7 сентября в Хоринском районе погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты Калдина».
4 сентября погибли два человека. В Сотниково скончался 21-летний парень, сбитый на «зебре». В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.
2 сентября также было две смертельных автоаварии. В Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.
1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.
Август был признан очень аварийным месяцем – погибли 22 человека.