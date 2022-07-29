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В Бурятии снесло мост

В Бурятии снесло мост
Происшествия,  Фото:"Курумкан-инфо"
Мост разрушился на реке Баргузин

28 июля в Курумканском районе Бурятии сильным течением снесло мост на реке Баргузин. Деревянный автомобильный мост разрушился между посёлком Майский и селом Алла из-за повышения уровня воды в реке.

- Люди и техника боролись весь день с заторами, но, к сожалению, большая вода внесла свои коррективы, - цитируют в группе «Курумкан-инфо» главу посёлка Майский.

 
Отрезанных от «большой земли» населённых пунктов нет. Движение осуществляется по основной дороге, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля между сёлами Борогол и Соёл в Баргузинском районе обрушился деревянный мост, не выдержавший тяжести большегруза.

25 июля в Муйском районе частично разрушился мост через реку Мудирикан. Мост повредила грузовая техника, которая везла скальник на отсыпку участка строящейся второй ветки Байкало-Амурской магистрали.


мост

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