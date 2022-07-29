В Бурятии снесло мост







Отрезанных от «большой земли» населённых пунктов нет. Движение осуществляется по основной дороге, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля между сёлами Борогол и Соёл в Баргузинском районе



25 июля в Муйском районе





Отрезанных от «большой земли» населённых пунктов нет. Движение осуществляется по основной дороге, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля между сёлами Борогол и Соёл в Баргузинском районе обрушился деревянный мост, не выдержавший тяжести большегруза 25 июля в Муйском районе частично разрушился мост через реку Мудирикан . Мост повредила грузовая техника, которая везла скальник на отсыпку участка строящейся второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

28 июля в Курумканском районе Бурятии сильным течением снесло мост на реке Баргузин. Деревянный автомобильный мост разрушился между посёлком Майский и селом Алла из-за повышения уровня воды в реке.- Люди и техника боролись весь день с заторами, но, к сожалению, большая вода внесла свои коррективы, - цитируют в группе «Курумкан-инфо» главу посёлка Майский.