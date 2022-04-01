Огонь разгорелся на площади 200 квадратных метров
30 марта в СНТ «Победа» Заиграевского района Бурятии загорелась сухая трава. Огонь разгорелся на площади 200 квадратных метров.
Приехавшие пожарные потушили пламя и начали поиски виновного. Через некоторое время мужчина, действия которого привели к возникновению возгорания, был задержан.
- Местный житель пояснил, что производил отжиг сухой травы, не думая о последствиях. В настоящее время в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП. Размер штрафа составил 2000 рублей. Отметим, что в случае наступления более тяжких последствий виновнику могла грозить уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Всего с начала года в Бурятии к административной ответственности за аналогичные правонарушения привлечены более 20 виновных.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить контроль за сельхозпалами и отжигами травы.
- В своё время у нас посёлок Черемушки сгорел, потому что огонь по траве зашёл. Коллеги, вы всё это и так знаете. Главное сейчас всё это проконтролировать и исполнить. И главное, самим себе не давать послаблений. Ещё раз обращаю внимание - после прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета, лето будет жаркое и ветреное, соответственно, будем гореть. Поэтому надо работать, и работать не только самим, но и информировать население как нужно уберечь себя и своё имущество от огня, - призвал глава Бурятии.
В этом году в республике ожидается жаркая весна и сухое лето.
Жителя Бурятии оштрафовали за поджог травы
Происшествия, Фото:
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