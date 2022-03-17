Подготовку к борьбе с лесными пожарами начали уже сейчас
По предварительному прогнозу Гидрометцентра, уже в конце апреля – начале мая в Бурятии предполагается повышение классов пожарной опасности до высокого – 4 класса. Далее, к концу мая возможно повышение до чрезвычайно высокого - 5 класса.
В июне-июле специалисты прогнозируют количество осадков меньше среднего многолетнего значения. Тогда как показатель пожарной опасности будет высоким, а местами чрезвычайно высоким.
- Самые тяжёлые пожары – в начале весны. В лесах уже начинает сходить снег, травы много, поэтому нам нужно быть готовыми к борьбе с лесными пожарами уже сейчас. Как только установится тёплая устойчивая погода и высокий класс пожарной опасности, мы введём особый противопожарный режим, - сообщил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Подготовка к пожароопасному сезону идёт полным ходом. Лесники прошли курсы повышения квалификации, отремонтировали автомобили и уже начали проводить профилактические выжигания в лесах. В районах республики проводятся смотры сил и средств для тушения лесных пожаров.
После схода снега специалисты устроят минерализованные полосы, чтобы в случае возникновения лесного пожара не дать огню распространиться на большую площадь.
Между тем, собственникам участков, прилегающих к лесу, следует самостоятельно позаботиться о своей безопасности. До наступления теплой погоды, следует очистить прилегающую к участку территорию от травы и других горючих материалов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлое лето в Бурятии было дождливым, а специалисты тушили лесные пожары очень быстро. Как итог – было зарегистрировано наименьшее число пожаров за последние 30 лет.
В Бурятии ожидают жаркую весну и сухое лето
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