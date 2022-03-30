Глава Бурятии: «Гореть будем больше»



В ходе совещания главы районов также отметили, что на сегодняшний день зафиксированы случаи распространения огня во время сельхозпалов с земель, принадлежащих железной дороге. Алексей Цыденов дал поручение минтрансу взять на контроль данный вопрос.



Также глава Бурятии поручил главам районов и сельских поселений усилить работу среди населения по профилактике недопущения возникновения пожаров.



- Мы посмотрели на смотрах готовности шесть районов, я каждому главе говорил, с каждым главой сельского поселения разговаривал, что не работают с населением, что не работаете с собственниками земельных участков на землях населенных пунктов. Выжигают-то ваши граждане, а не приезжают с соседнего района. Поджигают бесконтрольно, огонь переходит на гослесфонд, и не дай бог, перейдёт на населённый пункт. Самое опасное – это пожар в населённом пункте. Никакой работы к сожалению, с населением нет, - обратился зампред правительства Пётр Мордовской к главам районов.



В предстоящем пожароопасном сезоне также к патрулированию населённых пунктов, находящихся близ водоёмов, будут привлечены сотрудники рыбоохраны. Соответствующее поручение по привлечению службы патрулирования водных объектов дано заместителю председателя правительства Бурятии Петру Мордовскому.



- Необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы, поскольку, повторяю, год будет сложный, погода будет другая. А возле водоёмов растительность всегда была хорошая, те же Черёмушки от оставленного рыбаками костра и загорелась. Сотрудники рыбоохраны, в рамках своих мероприятий также должны будут обращать внимание на меры пожарной безопасности на береговой линии, - подчеркнул Алексей Цыденов.



До начала пожароопасного сезона проведены профилактические противопожарные выжигания горючего материала на общей площади около 14 тыс. га. Вокруг населённых пунктов, подверженных переходу лесных пожаров на землях лесного фонда в этом году силами сотрудников лесхозов будет проведено устройство минерализованных полос протяжённостью 55 км, прочистка минерализованных полос протяженность 475 км.



Как сообщал «Байкал-Daily», прошлое лето в Бурятии было дождливым, а специалисты тушили лесные пожары очень быстро. Как итог – было



В ходе совещания главы районов также отметили, что на сегодняшний день зафиксированы случаи распространения огня во время сельхозпалов с земель, принадлежащих железной дороге. Алексей Цыденов дал поручение минтрансу взять на контроль данный вопрос.Также глава Бурятии поручил главам районов и сельских поселений усилить работу среди населения по профилактике недопущения возникновения пожаров.- Мы посмотрели на смотрах готовности шесть районов, я каждому главе говорил, с каждым главой сельского поселения разговаривал, что не работают с населением, что не работаете с собственниками земельных участков на землях населенных пунктов. Выжигают-то ваши граждане, а не приезжают с соседнего района. Поджигают бесконтрольно, огонь переходит на гослесфонд, и не дай бог, перейдёт на населённый пункт. Самое опасное – это пожар в населённом пункте. Никакой работы к сожалению, с населением нет, - обратился зампред правительства Пётр Мордовской к главам районов.В предстоящем пожароопасном сезоне также к патрулированию населённых пунктов, находящихся близ водоёмов, будут привлечены сотрудники рыбоохраны. Соответствующее поручение по привлечению службы патрулирования водных объектов дано заместителю председателя правительства Бурятии Петру Мордовскому.- Необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы, поскольку, повторяю, год будет сложный, погода будет другая. А возле водоёмов растительность всегда была хорошая, те же Черёмушки от оставленного рыбаками костра и загорелась. Сотрудники рыбоохраны, в рамках своих мероприятий также должны будут обращать внимание на меры пожарной безопасности на береговой линии, - подчеркнул Алексей Цыденов.До начала пожароопасного сезона проведены профилактические противопожарные выжигания горючего материала на общей площади около 14 тыс. га. Вокруг населённых пунктов, подверженных переходу лесных пожаров на землях лесного фонда в этом году силами сотрудников лесхозов будет проведено устройство минерализованных полос протяжённостью 55 км, прочистка минерализованных полос протяженность 475 км.Как сообщал «Байкал-Daily», прошлое лето в Бурятии было дождливым, а специалисты тушили лесные пожары очень быстро. Как итог – было зарегистрировано наименьшее число пожаров за последние 30 лет

Совещание по подготовке к пожароопасному сезону провёл 29 марта глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поручил усилить контроль за сельхозпалами, а также привлечь максимальное количество служб для недопущения дестабилизации с пожарами, сообщили в пресс-службе правительства республики.- Обращаюсь к главам сельских поселений, к главам районов нужно по периметру населённых пунктов от сухой травы избавляться. В своё время у нас посёлок Черемушки сгорел, потому что огонь по траве зашел. Коллеги, вы все это и так знаете. Главное сейчас всё это проконтролировать и исполнить. И главное, самим себе не давать послаблений. Ещё раз обращаю внимание - после прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета, лето будет жаркое и ветреное, соответственно, будем гореть. Поэтому надо работать, и работать не только самим, но и информировать население как нужно уберечь себя и своё имущество от огня, - отметил глава Бурятии.