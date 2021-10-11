Автомобиль «Хонда Фит» съехал в кювет
Днём 10 октября в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала 56-летняя женщина.
- 56-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя со стороны села Тресково в направлении села Заречье, вблизи села Дубинино не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате ДТП 56-летняя пассажир автомобиля получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 10 октября в Кяхтинском районе сбили пьяного велосипедиста.
В Бурятии в ДТП пострадала 56-летняя женщина
Происшествия, Фото:
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