На велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы
Вечером 10 октября в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП с велосипедистом.
В 21.20 часов водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя со стороны Кяхты в направлении села Холой, совершил наезд на 56-летнего велосипедиста. После аварии мужчина с травмами был доставлен в районную больницу.
- По предварительным данным, мужчина находился в состоянии опьянения. На одежде и велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 октября в Кяхтинском районе в ДТП попали 15-летние парень и девушка, ехавшие на мотоцикле.
В Бурятии сбили пьяного велосипедиста
Происшествия, Фото:
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