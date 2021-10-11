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В Бурятии сбили пьяного велосипедиста

В Бурятии сбили пьяного велосипедиста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы

Вечером 10 октября в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП с велосипедистом.

В 21.20 часов водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя со стороны Кяхты в направлении села Холой, совершил наезд на 56-летнего велосипедиста. После аварии мужчина с травмами был доставлен в районную больницу.

- По предварительным данным, мужчина находился в состоянии опьянения. На одежде и велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 октября в Кяхтинском районе в ДТП попали 15-летние парень и девушка, ехавшие на мотоцикле.


ДТП велосипедисты алкогольное опьянение

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