Двое забайкальцев сбросили приятелей в подполье и сожгли

Убийцы получили 26 лет на двоих



Двое жителей города Хилок Забайкальского края признаны виновными в убийстве и в уничтожении чужого имущества.



В ночь на 21 марта 2020 года во время распития спиртного мужчины поссорились с двумя местными жителями, избили их и сбросили в подполье собственного дома, расположенного в Хилке. Затем один из них облил помещения бензином и поджёг дом. Заточённые в подполье люди погибли, а дом сгорел дотла.



Распространение пожара на соседние дома удалось предотвратить только благодаря пожарных.



- Несмотря на позиции подсудимых, частично признавших вину, государственный обвинитель представил суду убедительные доказательства причастности обоих подсудимых к совершению преступления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Суд признал мужчин виновными и назначил им лишение свободы сроком на 16 и 10 лет, соответственно. Сидеть они будут в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу пока не вступил.

