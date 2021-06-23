Убийцы получили 26 лет на двоих
Двое жителей города Хилок Забайкальского края признаны виновными в убийстве и в уничтожении чужого имущества.
В ночь на 21 марта 2020 года во время распития спиртного мужчины поссорились с двумя местными жителями, избили их и сбросили в подполье собственного дома, расположенного в Хилке. Затем один из них облил помещения бензином и поджёг дом. Заточённые в подполье люди погибли, а дом сгорел дотла.
Распространение пожара на соседние дома удалось предотвратить только благодаря пожарных.
- Несмотря на позиции подсудимых, частично признавших вину, государственный обвинитель представил суду убедительные доказательства причастности обоих подсудимых к совершению преступления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Суд признал мужчин виновными и назначил им лишение свободы сроком на 16 и 10 лет, соответственно. Сидеть они будут в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Двое забайкальцев сбросили приятелей в подполье и сожгли
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молодой пожарный погиб, снимая кошку со столба
Убийцы получили 26 лет на двоих
Мужчина установил датчики температуры, специальное освещение, систему орошения и вентиляции
Грабителя поймали росгвардейцы
Мужчину задержали, когда он шёл по полю
Женщина заметила пропажу, когда вышла из здания
Мужчина убил юношу, с которым у него лично не было никакого конфликта
Одна девочка погибла, её одноклассники получили травмы
Преступление произошло в недостроенном здании
«Чёрных лесорубов» поймали в нескольких километрах от села
Машину виновника аварии нашли на другой улице
Пожар возник недалеко от села Бурдуково
Евгений Саттаров пытался обжаловать решение суда
Происшествия, 22.06.2021
Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются
Происшествия, 22.06.2021
Нанявший граждан Киргизии работодатель отнял их паспорта