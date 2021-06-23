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Двое забайкальцев сбросили приятелей в подполье и сожгли

Двое забайкальцев сбросили приятелей в подполье и сожгли
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийцы получили 26 лет на двоих

Двое жителей города Хилок Забайкальского края признаны виновными в убийстве и в уничтожении чужого имущества.

В ночь на 21 марта 2020 года во время распития спиртного мужчины поссорились с двумя местными жителями, избили их и сбросили в подполье собственного дома, расположенного в Хилке. Затем один из них облил помещения бензином и поджёг дом. Заточённые в подполье люди погибли, а дом сгорел дотла.

Распространение пожара на соседние дома удалось предотвратить только благодаря пожарных.

- Несмотря на позиции подсудимых, частично признавших вину, государственный обвинитель представил суду убедительные доказательства причастности обоих подсудимых к совершению преступления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Суд признал мужчин виновными и назначил им лишение свободы сроком на 16 и 10 лет, соответственно. Сидеть они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.
убийство
 
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