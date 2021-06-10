В Улан-Удэ двое наркоманов обчищали дома

С начала года квартирных краж в Бурятии стало меньше



С начала года в Бурятии зарегистрировано свыше 3,5 тысяч преступлений имущественного характера. Из них более 270 приходится на квартирные кражи (8,3% от общего числа краж), сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



- В текущем году наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений данного вида на 16,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 325 до 271. Из 271 квартирной кражи раскрыто 117, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Так, сотрудники отдела уголовного розыска задержали двух человек, совершавших кражи, преимущественно, из дачных домов на Левом берегу Улан-Удэ. Установлена их причастность как минимум к девяти фактам преступлений.



Задержанные ведут асоциальный образ жизни, употребляют наркотики, ранее судимы. Они также проверяются на причастность к совершению краж во Владимирской области, где ранее работали вахтовым методом.



Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище, квалифицируется по п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ и относится к категории тяжких преступлений. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до шести лет.



