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В Бурятии горел жилой дом

В Бурятии горел жилой дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огонь повредил потолок и стену

Рано утром 10 июня в селе Большой Куналей в Бурятии произошёл пожар внутри жилого дома.

Первыми на место пожара прибыли представители добровольной пожарной команды «Большекуналейское», затем приехали пожарные 43-й пожарной части.

- Совместными усилиями добровольцы и огнеборцы не допустили распространения огня на весь жилой дом. В результате пожара огнём повреждена внутренняя стена и потолок дома на площади четыре кв.м, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.

Справка:

Причиной возникновения короткого замыкания является нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжением, старением изоляции и механическими повреждениями.

Во избежание этого категорически запрещается соединять провода в виде скрутки, потому что надёжность соединения и плотность контактов проводников быстро ослабевают, со временем уменьшается площадь их контакта, возможно искрение, образование электрической дуги и короткое замыкание. Разрешены болтовые, винтовые соединения проводов, сварка, опрессовка. Пайка допускается только в электронике, для силовых проводов она не рекомендуется.

При проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными потолками, в зависимости от степени горючести материала потолка, требуется выполнение особых условий: кабель должен быть не распространяющим горение или помещаться в стальные трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате короткого замыкания.
пожар
 
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