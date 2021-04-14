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В Улан-Удэ росгвардеец в свой выходной поймал грабителя

В Улан-Удэ росгвардеец в свой выходной поймал грабителя
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Скромный росгвардеец вернул женщине имущество и удалился

В управление вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии обратилась женщина с просьбой поощрить сотрудников за оказанную помощь в поимке грабителя.

В выходные Людмила с супругом приехали в Улан-Удэ, чтобы навестить сына. Оставив автомобиль на парковке на улице Боевая, пара направилась к сыну в госпиталь. Спустя некоторое время сработала автомобильная сигнализация, Людмиле позвонили с пропускного пункта и сообщили, что у её машины разбили стекло.

- Сумочку я оставила в машине. А в ней и деньги были, и карты, и документы, и ключи. Когда сидели с сыном, сработала «сигналка». Сразу выбежали на улицу, смотрим – стекла нет, осколки валяются, сумка пропала, - рассказывает Людмила. - Говорю сыну – у меня там деньги были, видимо, домой пешком пойдем. И тут ко мне подошёл сотрудник: «Ваша сумочка?».

Людмила приехала в Улан-Удэ, чтобы лично поблагодарить сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии сержанта полиции Евгения Корнакова, который задержал преступника по горячим следам. Женщина написала обращение с просьбой поощрить сотрудника за профессионализм и оперативность.

- Хочу поблагодарить сотрудника Росгвардии, который так скромно появился и так же скромно исчез. Он же был на отдыхе, однако, заметив, что совершается преступление, бросился в погоню и задержал парня с моей сумкой. Спасибо ему большое! – говорит благодарная женщина.


Росгвардия грабеж
 
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