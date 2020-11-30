Вор заметил, что хозяин дома не закрывает гараж
В селе Баргузин 9 сентября у 56-летнего мужчины из гаража пропал сварочный аппарат стоимостью более семи тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские задержали 31-летнего сельчанина. Ранее он за денежное вознаграждение копал картошку в огороде потерпевшего. Заметив во время работы, что гараж не запирается, он ночью пришёл в постройку и украл аппарат.
Затем в лесу, куда позже он уехал за кедровым орехом, договорился о его продаже улан-удэнцу и продал аппарат.
Подозреваемый ранее был судим за кражи, а также тяжкое преступление против жизни и здоровья.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии украл сварочный аппарат после калыма
Происшествия, Фото:
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