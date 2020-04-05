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16-летняя улан-удэнка украла телефон и деньги со счёта

16-летняя улан-удэнка украла телефон и деньги со счёта
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Девушка перевела деньги друзьям

Утром 2 апреля в дежурную часть полиции в Улан-Удэ поступило сообщение от 62-летнего мужчины о краже. Он рассказал полицейским, что 24 марта к нему в гости приходила дальняя родственница. После её ухода он обнаружил пропажу сотового телефона, а на следующий день – пропажу денег со счёта. Общий ущерб составил 11 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали 16-летнюю подозреваемую.

Девушка пояснила полицейским: украв гаджет, она перевела деньги своим друзьям. После потратила их на покупку вещей и продуктов питания.

Телефон изъят и возвращён владельцу. Возбуждены уголовные дела о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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