Девушка перевела деньги друзьям
Утром 2 апреля в дежурную часть полиции в Улан-Удэ поступило сообщение от 62-летнего мужчины о краже. Он рассказал полицейским, что 24 марта к нему в гости приходила дальняя родственница. После её ухода он обнаружил пропажу сотового телефона, а на следующий день – пропажу денег со счёта. Общий ущерб составил 11 тысяч рублей.
В тот же день сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали 16-летнюю подозреваемую.
Девушка пояснила полицейским: украв гаджет, она перевела деньги своим друзьям. После потратила их на покупку вещей и продуктов питания.
Телефон изъят и возвращён владельцу. Возбуждены уголовные дела о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
16-летняя улан-удэнка украла телефон и деньги со счёта
Происшествия, Фото:
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