В Улан-Удэ нашли самых упёртых маршрутчиков

Водители двух маршруток не покидают место аварии уже восемь часов
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около 11 часов на Элеваторе недалеко от остановки столкнулись две маршрутки. Они ехали по маршрутам № 55 и № 97. Удар был не сильный, ущерб минимальный, видимых повреждений и вовсе нет.
Однако водители попались невероятно упрямые. Сперва они долго ругались, каждый отказывался признавать свою вину. В итоге микроавтобусы просто остались стоять на дороге.
«Байкал-Daily» сообщал об этом инциденте спустя три часа, маршрутки всё не трогались с места. Но к 19 часам вечера водители по-прежнему находятся на месте. А ведь с момента аварии прошло уже восемь часов.
К тому же сейчас час пик. Если днём затор ещё был небольшой, вечером упрямые водители собрали внушительную пробку. Разъезжаться они не и думают. Всё потому, что утром вызвали ГИБДД и ждут инспекторов до упора. От помощи аварийных комиссаров по неизвестным причинам оба отказываются.
Проезжающие мимо водители сравнивают поведение маршрутчиков с «упрямством двух баранов».
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Происшествия, Фото:
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