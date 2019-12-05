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В Улан-Удэ нашли самых упёртых маршрутчиков

В Улан-Удэ нашли самых упёртых маршрутчиков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водители двух маршруток не покидают место аварии уже восемь часов

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около 11 часов на Элеваторе недалеко от остановки столкнулись две маршрутки. Они ехали по маршрутам № 55 и № 97. Удар был не сильный, ущерб минимальный, видимых повреждений и вовсе нет.

Однако водители попались невероятно упрямые. Сперва они долго ругались, каждый отказывался признавать свою вину. В итоге микроавтобусы просто остались стоять на дороге.

«Байкал-Daily» сообщал об этом инциденте спустя три часа, маршрутки всё не трогались с места. Но к 19 часам вечера водители по-прежнему находятся на месте. А ведь с момента аварии прошло уже восемь часов.

К тому же сейчас час пик. Если днём затор ещё был небольшой, вечером упрямые водители собрали внушительную пробку. Разъезжаться они не и думают. Всё потому, что утром вызвали ГИБДД и ждут инспекторов до упора. От помощи аварийных комиссаров по неизвестным причинам оба отказываются.

Проезжающие мимо водители сравнивают поведение маршрутчиков с «упрямством двух баранов».


ДТП маршрутное такси общественный транспорт
 
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