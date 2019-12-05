Водители двух маршруток устроили затор на Элеваторе
Сегодня около 11 часов утра на остановке Элеватор в Улан-Удэ столкнулись два микроавтобуса, следующих по маршрутам 55 и 97. В аварии никто не пострадал, автомобили получили незначительные механические повреждения. Однако водители спорили, ругались и не покидали место ДТП.
- Сейчас около трёх часов дня, водители до сих пор не пришли к общему мнению по вопросам обстоятельств ДТП. Вызвали сотрудников ГИБДД, ожидают их, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.
Авария вызвала небольшой затор на данном участке дороги в сторону «Октября».
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в центре Улан-Удэ «Волга» сбила женщину, которая переходила дорогу по «зебре».
В Улан-Удэ маршрутчики после аварии спорили три часа
Происшествия, Фото:
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