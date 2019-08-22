Больной усольчанин устроил в комнате общежития наркопритон

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина брал с наркозависимых символическую плату



61-летний усольчанин признан виновным в организации наркопритона в своём жилище.



Мужчина предоставлял своё жилое помещение наркоманам. Проживая в комнате в общежитии, он запускал в неё наркозависимых, разрешая пользоваться мебелью, посудой, водой, необходимой для изготовления наркотиков.



В суде осуждённый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. При назначении наказания просил учесть, что имеет заболевание, с трудом передвигается, не работает, пенсию ему ещё не назначили, поэтому за символическую плату 100-200 рублей, сигареты и выпивку пускал в квартиру наркоманов, чтобы те могли «расслабиться».



Суд приговорил его к одному году условно, с испытательным сроком 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

