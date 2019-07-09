Он напал на жертву ночью
8 июля в правоохранительные органы обратились родители 16-летней девушки, которые заявили об изнасиловании дочери неизвестным мужчиной. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней», сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
Девушка рассказала, что в ночь на 8 июля неизвестный мужчина напал на неё и изнасиловал.
Следователи и полицейские составили фоторобот преступника, также были проверены ранее судимые и другие состоящие на специальных учётах полиции лица.
Через несколько часов после поступления заявления получены достоверные данные, указывающие на причастность местного 37-летнего жителя к изнасилованию. Мужчина задержан на 48 часов.
- Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемый направлен для судебного медицинского освидетельствования, в ходе которого будут отобраны образцы для последующих экспертиз. Готовятся документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.
Подозреваемый ранее судим, в январе этого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против половой свободы.
Забайкалец изнасиловал 16-летнюю девушку
Происшествия, Фото:
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