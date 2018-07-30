Организована проверка по факту оставления мужчины-инвалида в опасности на острове
В Новосибирской области проводится проверка по факту оставления в опасности мужчины 1969 г.р. на острове «Коровий».
По предварительным данным, 25 июля он был обнаружен в критическом для жизни и здоровья состоянии одним из рыбаков. Приятель, с которым мужчина-инвалид прибыл на остров, уплыл от него на лодке несколько дней тому назад и не вернулся, оставив без питания и воды инвалида с ограниченными возможностями.
После сигнала о помощи на остров прибыли спасатели, которые доставили мужчину-инвалида на берег и передали медицинским работникам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР Новосибирской области.
Сибиряк бросил инвалида на острове без питания и воды
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