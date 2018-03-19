Уголовное дело грозит читинке, катавшейся по ступеням кинотеатра на автомобиле

Штраф до 10 тысяч рублей за административное правонарушение и вероятность возбуждения уголовного дела грозят владелице автомобиля Toyota Sequoia, 25 февраля проехавшегося по ступенькам кинотеатра «Удокан», сообщили ИА «Чита.Ру» 19 марта в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю



- По данному факту возбуждено административное производство по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. Проводится административное расследование, звонок не остался без внимания, гражданка не ушла от ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно, — уточнили в пресс-службе.



Полицейские 25 февраля на улице Ленина в Чите задержали управлявшую автомобилем Toyota Sequoia женщину 1984 года рождения. Она находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Как позже заявила владелица иномарки, она танцевала в ресторане, оставив ключи от машины на столе. Их забрали сидевшие за ним молодые люди. О том, что случилось, она якобы узнала через 40 минут от охраны.



Статья 12.33 КоАП предусматривает штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

