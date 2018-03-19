Штраф до 10 тысяч рублей за административное правонарушение и вероятность возбуждения уголовного дела грозят владелице автомобиля Toyota Sequoia, 25 февраля проехавшегося по ступенькам кинотеатра «Удокан», сообщили ИА «Чита.Ру» 19 марта в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю
- По данному факту возбуждено административное производство по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. Проводится административное расследование, звонок не остался без внимания, гражданка не ушла от ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно, — уточнили в пресс-службе.
Полицейские 25 февраля на улице Ленина в Чите задержали управлявшую автомобилем Toyota Sequoia женщину 1984 года рождения. Она находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Как позже заявила владелица иномарки, она танцевала в ресторане, оставив ключи от машины на столе. Их забрали сидевшие за ним молодые люди. О том, что случилось, она якобы узнала через 40 минут от охраны.
Статья 12.33 КоАП предусматривает штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создаёт угрозу безопасности дорожного движения.
Уголовное дело грозит читинке, катавшейся по ступеням кинотеатра на автомобиле
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Штраф до 10 тысяч рублей за административное правонарушение и вероятность возбуждения уголовного дела грозят владелице автомобиля Toyota Sequoia, 25 февраля проехавшегося по ступенькам кинотеатра «Удокан», сообщили ИА «Чита.Ру» 19 марта в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю
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