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В Бурятии выгорела баня
Происшествия, 10.01.2018 17:37
Инцидент произошёл в Закаменском районе республики
Накануне утором спасателям поступило сообщение о том, что в городе Закаменск, по улице Совхоз идёт дым из бани.
В результате пожара обгорела внутренняя перегородка и потолочное перекрытие. Пожар потушили за 10 минут, было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
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