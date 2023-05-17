Общая площадь площадки составит 2,4 гектаров
Депутаты Улан-Удэнского горсовета сегодня на сессии одобрили поправки в Генплан города, изменив назначение зоны в 111 микрорайоне. Земельный участок там перевели из зоны озеленённых территорий в зону транспортной инфраструктуры. Сделано это для размещения некапитальных гаражей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в 111 квартале начала функционировать первая специализированная площадка, куда свезли первые 140 металлических гаражей.
Площадка расположена в пешеходной доступности от 111, 112, 113 микрорайонов. Туда решено убрать все гаражи с мест, где они стоят с нарушением - над инженерными сетями, на проездах, в местах, где устраиваются новые дороги или площадки.
Также депутаты горсовета одобрили расширение производственной базы в посёлке Силикатном. На улице Забайкальская планируют расширить зону производственной базы площадью 1,6 гектара. Там имеется бесхозный участок, который в дальнейшем можно будет выставить на торги под аренду. Для этого также необходима была смена статуса территории — с зоны озеленённых территорий на производственную.
Ещё одно изменение коснулось микрорайона Верхняя Берёзовка. На улице Ипподром планируют отдать шесть гектаров земли под 120 новых жилых участков. Зону сельскохозяйственного использования для этого поменяли на жилую зону.
- По данному докладу уже неоднократно возвращались. Даже делали выездное совещание совместно с прокуратурой и прошу поддержать проект, - обратился к коллегам депутат председатель комитета горсовета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Василий Цыремпилов.
На сессии все присутствующие 27 депутатов проголосовали «за» единогласно.
В Улан-Удэ из-за гаражей внесли изменения в Генплан города
Власть, Фото:
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