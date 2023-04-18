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В Улан-Удэ металлические гаражи свезут на спецплощадки

В Улан-Удэ металлические гаражи свезут на спецплощадки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Первая такая появилась в сотых кварталах

В 111 микрорайоне Улан-Удэ появилась первая в городе специальная площадка, куда свозят металлические гаражи. В пресс-службе мэрии сообщили, что там уже разместили порядка 140 гаражей.

- Территория площадки будет расширяться, планируется вторая очередь на 150-160 металлических гаражей дополнительно. Будет обустроено ограждение территории, освещение, также планируется обустроить централизованный съезд для удобства горожан, - сказал на брифинге зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Валентин Атанов.

Площадка расположена в пешеходной доступности от 111,112, 113 микрорайонов. Гаражи планируется убирать с тех мест, где они стоят с нарушением - над инженерными сетями, на проездах, в местах, где устраиваются новые дороги или площадки.

- Была поставлена задача – не требовать от горожан просто убирать гаражи, а создать условия - мы предоставляем централизованную площадку. Горожане уже высказали желание об обустройстве таких же площадок. Площадка в 111 микрорайоне – это первый положительный опыт, который планируется растиражировать на другие микрорайоны города, работа в этом направлении ведётся, - пояснил Валентин Атанов.

В ближайшее время планируется работа по инвентаризации всех металлических гаражей на территории города, сейчас идет подготовительная работа.

- Вырабатываются методики и параметры - где можно размещать гаражи, а где нет. Гаражи с мест размещения инженерных сетей в любом случае будут выноситься – это нужно для того, чтобы снизить количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, повысить оперативность реагирования на подобные чрезвычайные ситуации. Там, где они не мешают и не представляют угрозы, гаражи могут оставаться. Каждый случай будет рассматриваться в частном порядке, - заверил Валентин Атанов.

Соответствующие изменения в генеральный план Улан-Удэ будут представлено на утверждение депутатам на очередной сессии горсовета.



гаражи

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