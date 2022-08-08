Министр просвещения России приедет в Бурятию

Министр станет участником Байкальского образовательного форума



25-26 августа в Бурятии пройдёт восьмой Байкальский образовательный форум (0+). Форум будет отличаться от прошлых тем, что на этот раз будет проводиться под эгидой министерства просвещения РФ, ранее он проводился под эгидой Рособрнадзора.



В форуме впервые примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уже направивший во все регионы страны письмо об обязательном участии министров в форуме.



Тематикой форума станет единое образовательное пространство России и его ключевые ориентиры. Главным вопросом площадки станет качество образование. Ранее президент Владимир Путин издал поручение о вхождении России в десятку стран мира по лучшему качеству образования.



- На федеральном уровне отмечены уже определённые успехи. Мы близки к решению данной задачи, - отметил на брифинге врио министра образования Бурятии Валерий Поздняков.



Второй площадкой станет единое образовательное пространство. Там пойдёт речь о тенденциях в системе российского образования на сегодняшний день.



Спикерами станут представители всех подведомственных институтов министерства просвещения и Рособрнадзора, представители ведущих институтов.



Задачи, решённые на форуме, в ближайшее время после его проведения должны выйти на федеральный уровень.



Первый день форума должен пройти на Байкале, второй день – в Улан-Удэ. Пленарное заседание должно пройти в оперном театре. К пленарному заседанию будет подключена заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Во всех мероприятиях форума примут участие представители аппарата президента РФ.



Целью форума называется создание единого образовательного пространства.



Справка:



Сергей Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве. В 1996 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет по специальности «учитель математики и информатики».



В 2000 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка». Доктор педагогических наук. Доцент.



Трудовую деятельность начинал учителем математики в школе №176 в Москве. Затем стал аспирантом Института информатизации образования Российской академии образования.



1998–2006 годы – научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института управления образованием Российской академии образования.



2006–2008 годы – помощник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



2008–2009 годы – директор Федерального центра тестирования.



2009–2011 годы – директор Института управления образованием Российской академии образования.



2011–2012 годы – заместитель директора, директор департамента регионального развития министерства образования и науки Российской Федерации.



2012–2013 годы – директор департамента управления программами и конкурсных процедур министерства образования и науки Российской Федерации.



2013–2020 годы – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



21 января 2020 года указом президента назначен на должность министра просвещения Российской Федерации.



