Министр просвещения России приедет в Бурятию

Министр станет участником Байкальского образовательного форума
25-26 августа в Бурятии пройдёт восьмой Байкальский образовательный форум (0+). Форум будет отличаться от прошлых тем, что на этот раз будет проводиться под эгидой министерства просвещения РФ, ранее он проводился под эгидой Рособрнадзора.
В форуме впервые примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уже направивший во все регионы страны письмо об обязательном участии министров в форуме.
Тематикой форума станет единое образовательное пространство России и его ключевые ориентиры. Главным вопросом площадки станет качество образование. Ранее президент Владимир Путин издал поручение о вхождении России в десятку стран мира по лучшему качеству образования.
- На федеральном уровне отмечены уже определённые успехи. Мы близки к решению данной задачи, - отметил на брифинге врио министра образования Бурятии Валерий Поздняков.
Второй площадкой станет единое образовательное пространство. Там пойдёт речь о тенденциях в системе российского образования на сегодняшний день.
Спикерами станут представители всех подведомственных институтов министерства просвещения и Рособрнадзора, представители ведущих институтов.
Задачи, решённые на форуме, в ближайшее время после его проведения должны выйти на федеральный уровень.
Первый день форума должен пройти на Байкале, второй день – в Улан-Удэ. Пленарное заседание должно пройти в оперном театре. К пленарному заседанию будет подключена заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Во всех мероприятиях форума примут участие представители аппарата президента РФ.
Целью форума называется создание единого образовательного пространства.
Справка:
Сергей Кравцов родился 17 марта 1974 года в Москве. В 1996 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет по специальности «учитель математики и информатики».
В 2000 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка». Доктор педагогических наук. Доцент.
Трудовую деятельность начинал учителем математики в школе №176 в Москве. Затем стал аспирантом Института информатизации образования Российской академии образования.
1998–2006 годы – научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института управления образованием Российской академии образования.
2006–2008 годы – помощник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
2008–2009 годы – директор Федерального центра тестирования.
2009–2011 годы – директор Института управления образованием Российской академии образования.
2011–2012 годы – заместитель директора, директор департамента регионального развития министерства образования и науки Российской Федерации.
2012–2013 годы – директор департамента управления программами и конкурсных процедур министерства образования и науки Российской Федерации.
2013–2020 годы – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
21 января 2020 года указом президента назначен на должность министра просвещения Российской Федерации.
Министр просвещения России приедет в Бурятию
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