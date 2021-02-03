В минтрансе Бурятии рассказали о проделанной работе за год

Завершены проектные работы по строительству нового аэровокзального комплекса. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы на проектную документацию ожидается в апреле 2021 года, в июне 2021 года планируется начало строительно-монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию произойдёт в августе 2022 года.







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Сегодня, 3 февраля, и. о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов подвёл итоги деятельности министерства в 2020 году.В минувшем году проходила реализация нескольких крупных проектов. Среди них капитальный ремонт региональных и муниципальных дорог, модернизация транспортной инфраструктуры и энергетики, а также обеспечение населения услугами связи и интернета.В целом на региональные и местные дороги республики было потрачено 11,7 миллиарда рублей. На эти деньги построено и отремонтировано 305 км автодорог и 12 мостов.- В том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществлялась реализация 70 дорожных объектов, на общую сумму более 3,2 миллиарда рублей. Плюсом ещё у нас были добавлены деньги от федерации, это 600 миллионов рублей на автодорогу Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан, - сообщил Алексей Назимов.На федеральных сетях дорог отремонтировано 85 километров и 5 мостов на сумму 5,6 миллиардов рублей.На региональных трассах реконструировано и отремонтировано 163 км. и 5 мостов на сумму 4,1 миллиарда рублей. Реконструкция проводилась на участках дороги Монды-Орлик и Иволгинск-Иволгинский храм. Ведутся работы по реконструкции дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. Также завершены работы по обустройству двух участков дорог, проходящих по населённым пунктам. Ведутся работы по девяти объектам в районах республики, где завершится в этом и следующем году.На дорогах местного значения отремонтировано 57 километров. На эти цели направлено 2 миллиарда рублей. Ведётся строительство подъезда к улусу Далахай в Закаменском районе протяжённостью 11 километров, построен и запущен паром в селе Усть-Муя, отремонтированы три подъезда к новым детским садам и завершаются работы по ремонту двух мостов, капремонту улиц Старчака в Кяхте, ведутся работы по капремонту дорог в селе Орлик Окинского района с завершением работ в 2021 году. Также ремонтируются улицы в городе Северобайкальск.- В рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» ведётся реконструкция автодороги Тохой – Щучье Озеро – Родни к в Селенгинском районе, протяжённостью 13 километров с вводом в эксплуатацию в 2021 году, - рассказал Назимов.Начаты работы по капремонту улиц в сёлах Багдарин, Романовка, Хоринск, капремонт подъезда к Санагинскому Дацану в Закаменском районе, капремонт моста через реку Харауз в Кабанском районе.Одним из крупнейших объектов является строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ. Строительство началось в прошлом году.Мост напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым решив проблему пробок на магистральных улицах города. Новый четырёхполосный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров. Также предусмотрено кольцевое пересечение улиц Сахьяновой, Ключевская и Трубачеева, надземный пешеходный переход. На правом берегу появятся две транспортные развязки, тоннель под железной дорогой.- На данный момент выполнены работы по устройству опор надземного пешеходного перехода и лестничных сходов: бурение, установка каркасов, бетонирование опор, забивка шпунта, разработка котлована, бетонирование ростверка. Также в прошлом году начаты работы по бурению скважин для устройства свай опоры №2, - отметил Алексей Назимов.Стоимость строительства составляет 7,5 миллиардов рублей, завершение работ планируется в 2024 году.- В этом году финансирование проекта увеличили до 2 миллиардов. Из федерального бюджета нами было запланировано 210 миллионов рублей, дополнительно сейчас нам обещают ещё 1,8 миллиарда рублей. С учётом этого, можно будет говорить о изменении сроков ранее планируемых, - уточнил Алексей Назимов.В 2020 году в Улан-Удэ капитально отремонтировано 2,4 километра трамвайных путей на общую сумму 96,4 миллионов рублей.- По программе развития ДФО на 2021 год предусмотрены субсидии на капитальный ремонт трамвайных путей в размере 100 миллионов рублей протяженностью более 2 километров, - рассказал Алексей Назимов.Также в минувшем году приобретены автобусы для Улан-Удэ и для Муйского района.За прошедший год международный аэропорт «Байкал» обслужил 340 997 тысяч пассажиров, снижение из-за коронавируса по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 27 %.В 2020 году установлено 29 точек доступа к Интернету в сёлах с населением от 250 до 500 человек. В общей же сложности установлено 115 точек доступа из 120 запланированных. Оставшиеся 5 точек будут установлены в 2021 году.Для увеличения охвата вещанием радиоканала «Радио России» обеспечено радиовещание в 38 населённых пунктах Бурятии. Охват населения с региональными блоками ГТРК «Бурятия» составляет более 89 % от всего населения республики.За 12 месяцев 2020 года были модернизированы системы освещения, теплоизоляции и энергоэффективности реконструкций зданий, технического перевооружения оборудований и сетей.Ввод трансформаторной мощности составил 37 МВт, протяженность линий электропередач 239 км. Введено 45 МВт мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Общий объём финансирования, направленных на строительство, реконструкцию объектов энергетики, составил 3,2 млрд. рублей.В 2020 году 12 крестьянско-фермерских хозяйств республики воспользовались государственной поддержкой для компенсации части затрат на приобретение автономных гибридных электроустановок на общую сумму почти 15 миллионов рублей.Уличное освещение, с применением энергосберегающих технологий, получили жители сёл Хужиры и Шимки Тункинского района. Общая сумма составила 16,2 миллионов рублей.- Мероприятия по организации уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в селе Шимки и улусе Хужиры Тункинского района осуществлены в кратчайшие сроки с августа по ноябрь 2020 года. Реализация данных проектов позволит повысить комфортный уровень освещения улиц в вечернее и ночное время, а также обеспечит безопасное движение для водителей и пешеходов, - рассказал Алексей Назимов.