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В Бурятии после нападения собак требуют оценить действия чиновников

В Бурятии после нападения собак требуют оценить действия чиновников
Власть, 
Детский омбудсмен Бурятии направит письмо следователям

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина выезжала в детскую республиканскую клиническую больницу, где лежит покусанный собаками 11-летний мальчик.

- Переговорила с главным врачом, мамой мальчика и его старшим братом. Сейчас идёт операция. Давать прогнозы рано. Ранее в связи с нападением на ребёнка собаки на детской площадке, на молодую девушку в п. Зверосовхоз я обращалась в администрацию города, акцентируя внимание на необходимость пересмотра схемы отлова собак, - поделилась в Facebook Наталья Ганькина.

Она добавила, что сложившейся ситуации считает необходимым дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц по обеспечению безопасного пребывания детей на улицах города.

- Соответствующее письмо направлю в адрес руководителя Следственного комитета РФ по Республике Бурятия по возвращению из больницы, - заключила Наталья Ганькина.

Как сообщал «Байкал-Daily», собаки напали на 11-летнего мальчика в посёлке Забайкальский сегодня утром. Псы сильно искусали ребёнка. Школьник был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. У него многочисленные рваные раны ног.

Местные жители в мессенджерах рассказали, что псов от мальчика отогнал пенсионер.

В посёлок выехали группы отлова, полицейские и сотрудники комитета городского хозяйства. Представители комитета недавно поделились видео, на котором запечатлены пойманные сегодня собаки. Высказываются мнение, что они выбегают из находящегося рядом приюта «Надежда».


собаки уполномоченный по правам ребенка
 
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