Детский омбудсмен Бурятии направит письмо следователям
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина выезжала в детскую республиканскую клиническую больницу, где лежит покусанный собаками 11-летний мальчик.
- Переговорила с главным врачом, мамой мальчика и его старшим братом. Сейчас идёт операция. Давать прогнозы рано. Ранее в связи с нападением на ребёнка собаки на детской площадке, на молодую девушку в п. Зверосовхоз я обращалась в администрацию города, акцентируя внимание на необходимость пересмотра схемы отлова собак, - поделилась в Facebook Наталья Ганькина.
Она добавила, что сложившейся ситуации считает необходимым дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц по обеспечению безопасного пребывания детей на улицах города.
- Соответствующее письмо направлю в адрес руководителя Следственного комитета РФ по Республике Бурятия по возвращению из больницы, - заключила Наталья Ганькина.
Как сообщал «Байкал-Daily», собаки напали на 11-летнего мальчика в посёлке Забайкальский сегодня утром. Псы сильно искусали ребёнка. Школьник был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. У него многочисленные рваные раны ног.
Местные жители в мессенджерах рассказали, что псов от мальчика отогнал пенсионер.
В посёлок выехали группы отлова, полицейские и сотрудники комитета городского хозяйства. Представители комитета недавно поделились видео, на котором запечатлены пойманные сегодня собаки. Высказываются мнение, что они выбегают из находящегося рядом приюта «Надежда».
В Бурятии после нападения собак требуют оценить действия чиновников
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Глава Бурятии инициировал срочное принятие «собачьих» поправок
Алексея Цыденова назвали немногословным пользователем по сравнению с другими губернаторами
Алексей Цыденов поручил детскому омбудсмену Бурятии разобраться в трагическом случае
Народного артиста России беспокоят планы по переводу профессиональных театров республики в централизованную бухгалтерию
Глава ЛДПР отправил поздравительное письмо в Бурятию
Его заявление комиссия рассмотрит сегодня
Алексея Разуваева не стало на 72-м году жизни
Высокий пост занял уроженец Архангельской области
Власть, 07.01.2021
Алексей Цыденов поздравил жителей с одним из главных православных праздников
Власть, 04.01.2021
Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках
Власть, 04.01.2021
«Зато я профессионально позировал», - написал Алексей Цыденов
Власть, 02.01.2021
Алексей Цыденов не смог пройти мимо удивительного снимка
Власть, 02.01.2021
Улан-удэнцы рассказывают, что частенько видят Алексея Цыденова на рынке
Власть, 01.01.2021
Главы республики назвал ушедший год непростым
Власть, 31.12.2020
Церемония открытия состоялась на площади Советов в Улан-Удэ