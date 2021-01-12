Жители Забайкальского рассказали подробности нападения собак на мальчика
11-летнего мальчика, на которого сегодня набросились собаки в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ, спас пожилой мужчина. Информацию об этом распространяют местные жители в мессенджерах.
Жительница Забайкальского рассказала, что её дедушка пошёл в магазин «Элбэг». В местности, которую называют Первым поле, он увидел напавших на ребёнка собак.
«Мальчишку раздирали собаки. Одежды нет. Еле отогнал», - говорится в сообщении.
По словам автора поста, пожилой мужчина кричал, что есть мочи, зовя на помощь. Но никто его не услышал.
Ребёнка увезли на «скорой». Его состояние уточняется. Жители Забайкальского передают, что «собаки школьника сильно искусали».
Местные жители делятся, что теперь боятся одних отпускать детей в школу. Многие готовы к радикальным мерам, вроде самостоятельного отстрела бегающих по улицам стай собак.
Как сообщал «Байкал-Daily», собаки (по предварительной информации, их было четверо) набросились на 11-летнего мальчика сегодня в первой половине дня на улице Васильковая. Ребёнок доставлен в больницу. На место экстренно выехали четыре группы отлова, полицейские и сотрудники комитета городского хозяйства. Они ищут владельцев собак.
В Улан-Удэ искусанного собаками ребёнка спас пенсионер
Происшествия, Фото:
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