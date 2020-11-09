Сельский глава в Бурятии затянул с регистрацией устава

Виновника наказали предупреждением



Прокурорская проверка в Бичурском районе Бурятии выявила, что администрация одного из сельских поселений нарушила закон об организации местного самоуправления. Проверка состоялась по информации управления министерства юстиции, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Установлено, что глава поселения не направил в 15-дневный срок сведения о принятом уставе сельского поселения в минюст. В результате нормативный правовой акт не был включён в регистр муниципальных нормативных правовых актов Российской Федерации.



В отношении главы сельского поселения было возбуждено административное дело. Суд назначил ему наказание в виде предупреждения.

