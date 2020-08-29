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Глава Бурятии поставил прививку от гриппа

Глава Бурятии поставил прививку от гриппа
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Алексей Цыденов предупреждает жителей о сложном эпидсезоне

28 августа глава Бурятии Алексей Цыденов поставил прививку от гриппа, поделившись фотографией в соцсети. Прививку он получил на рабочем месте, в своём кабинете. Глава призвал жителей Бурятии последовать своему примеру.

- Сезон простуд наступает, будем встречать его во всеоружии! Я получил прививку от ОРВИ и гриппа. В этом году нам предстоит сложный эпидсезон: когда к привычным простудам присоединится коронавирус, будет циркулировать микст-инфекция. Поэтому, друзья, важно уже сейчас обезопасить себя и свою семью – пройти вакцинацию! Она не только снижает риск заболеваний, но и предотвращает тяжелые осложнения, - призвал Алексей Цыденов.

За счёт государства будут прививать следующие «группы риска»:

- дети с шестимесячного возраста;
- учащиеся 1-11 классов;
- студенты высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений;
- работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы;
- взрослые старше 60 лет;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями, ожирением;
- беременные женщины, призывники.

Остальные сделать прививку могут, обратившись в поликлинику или амбулаторию по месту жительства. В организациях и предприятиях иммунизацию коллективов будут проводить выездные прививочные бригады.

- Помните, вакцинация - наиболее эффективный, доступный и экономичный способ защиты от гриппа! – отметил глава Бурятии.

Он добавил: «Ждем вакцину от КОВИДа» и поставил смайлик.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Алексей Цыденов обещал, что, как только в Бурятию поступит российская вакцина от коронавируса, привьётся он сам, а также его семья.

Также накануне привился от гриппа главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

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