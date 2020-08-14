Алексей Цыденов: «Прививку от коронавируса поставит вся моя семья»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Сроки, когда вакцина появится в Бурятии, пока неизвестны



Медицинские организации Бурятии готовятся к старту прививочной кампании от гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе правительства республики. Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину против коронавируса. Глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что обязательно сделает себе прививку.



- Сам сделаю прививку от коронавируса обязательно, и вся семья моя поставит. Сроки, когда появится эта вакцина в Бурятии, мы пока точно не знаем. Сейчас вакцина зарегистрирована, распределение будет проходить по первоочередным группам – медикам и всем тем, кто по служебной необходимости нуждается в вакцинации. Пока чёткого графика поставок нет. Сейчас министерство промышленности совместно с министерством здравоохранения отрабатывают и объёмы производства, и сроки поставки. Главное, что вакцина появилась в России. И раньше, чем в других странах. Сейчас вводных от Роспотребнадзора с учётом вакцинации нет, но, я думаю, что вакцинация дает иммунитет, а если мы уже получили иммунитет, то смысла что-либо закрывать, вводить ограничение нет. Поэтому чем быстрее мы проведем вакцинацию, тем быстрее мы снимем все ограничения, - отметил Алексей Цыденов.



Клинические испытания новой вакцины прошли на двух базах: Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и филиала Главного военного госпиталя имени Бурденко. В том числе вакцину испытала на себе одна из дочерей Владимира Путина. По словам президента, она чувствует себя хорошо, а титры антител COVID-19 высокие.



Вакцина начнет производиться на двух площадках – центром имени ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи минздрава России и компанией «Биннофарм».

Применение вакцины в гражданском обороте начнётся поэтапно. Она будет предложена в первую очередь тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми (медицинским работникам), и тем, от кого зависит здоровье детей (учителям).





