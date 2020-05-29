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Глава Бурятии: «В обществе растёт расслабленность»

Глава Бурятии: «В обществе растёт расслабленность»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии жалуются на незаконно открывшиеся кафе, а также на парикмахеров без масок

28 мая в Бурятии подвели первые итоги работы мобильных групп, которые были созданы для рейдов во время ограничительных мероприятий. За два месяца всего органы исполнительной власти создали 66 мобильных групп. Ежедневно в составе групп во взаимодействии с органами местного самоуправления, полицией, Росгвардией и Роспотребнадзором работали около 90 человек, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Ранее мобильные группы следили в том числе за соблюдением гражданами режима самоизоляции. В середине мая ограничительные мероприятия были смягчены, жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Так что на данный момент мобильные группы продолжат контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях и предприятиях.

- Увеличивается количество жалоб и сообщений на телефон горячей линии Роспотребнадзора о нарушениях в работе хозяйствующих субъектов, получивших разрешение на осуществление деятельности и обязавшихся исполнять предписания об усилении профилактических мероприятий. Так, мы получили жалобу на работу организаций общественного питания в Кабанском районе, в городе Улан-Удэ со свободным посещением граждан помещений таких организаций. Поступают обращения о том, что персонал парикмахерских салонов, организаций торговли работает без средств индивидуальной защиты и т.д., - сообщил на совещании оперативного штаба главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить контроль за исполнением профилактических мер и дезинфекционного режима организациями всех форм собственности.

- Работу мобильных групп необходимо продолжить, и направить усилия на проверку соблюдения юридическими лицами санитарно-эпидемиологических требований. Так как расслабленность в обществе растёт. Если фиксируется нарушение – закрываем на 90 дней. Организации должны понимать ответственность и обеспечивать безопасность как персонала, так и посетителей, - отметил глава Бурятии.

За два месяца мобильные группы провели 80 тысяч профилактических мероприятий - это беседы с жителями республики, индивидуальными предпринимателями и представителями юридических лиц об основах предупреждения распространения COVID-19.

Проверено 64 935 объектов. По результатам проверок составлено 1193 протокола об административных правонарушениях. На сегодняшний день более половины из них рассмотрены и вынесены решения о наложении 268 штрафов на сумму 291 тысяч рублей,

Мобильные группы продолжат контрольные мероприятия в отношении юридических лиц.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 29 мая в Бурятии зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. Темпы заражения несколько снизились.


глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика
 
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