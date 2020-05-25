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Арбитражный суд Бурятии запустил онлайн-заседания

Арбитражный суд Бурятии запустил онлайн-заседания
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Арбитражный суд принял особые методы борьбы со скоплением людей в помещениях

С 12 мая Арбитражный суд Бурятии начал работать в полном объёме. В условиях пандемии и продления режима самоизоляции в республике до 31 мая стал вопрос о минимизации контактов и скопления людей в закрытом пространстве. Потому здесь впервые запустили онлайн-заседания.

- Реализована техническая возможность проводить судебные заседания с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел». Этот проект позволяет сторонам принять участие в заседании, не покидая свой дом. Для этого необходимо подать ходатайство, заполнив электронную форму в системе «Мой арбитр». К участию в онлайн-заседании допускаются пользователи с учётными записями, подтверждёнными в единой системе идентификации и аутентификации, - сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Бурятии.

После согласования арбитражным судом возможности участия в судебном онлайн-заседании пользователь, подавший ходатайство, получает на адрес электронной почты уведомление о его проведении с указанием даты и времени заседания.

В соответствующей карточке дела в картотеке арбитражных дел появляется запись о проведении судебного онлайн-заседания для информирования других участников дела и предоставления им возможности присоединиться к судебному онлайн-заседанию. В назначенное время все лица, участвующие в деле заходят во вкладку «Онлайн-заседания». Любопытно, что подключение возможно только через интернет-браузер Google Chrome.

Также реализована возможность онлайн ознакомления с материалами судебных дел, уточнили в Арбитражном суде.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 12 мая суды в Бурятии заработали в полном объёме. Каждый из судов вправе принимать собственные ограничительные меры. Так, в Советском райсуде обещали проверять температуру у каждого участника заседания бесконтактным термометром.  
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