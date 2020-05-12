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В Бурятии полностью возобновили работу суды

В Бурятии полностью возобновили работу суды
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики удивляются полученным извещениям в суд

Жители Бурятии начали получать извещения на заседания в суд, в связи с чем у некоторых возник вопрос, как работают суды. Ведь в республике до 31 мая продлили режим самоизоляции

В пресс-службе управления Судебного департамента в Бурятия «Байкал-Daily» пояснили, что с 28 марта до 12 мая, когда в стране были объявлены нерабочие дни, суды республики работали в ограниченном режиме, а с сегодняшнего дня – в полном объёме. Но при этом сохранятся ограничительные меры, каждый суд будет принимать их индивидуально. Это может быть ограничение по числу участников, особая рассадка людей в зале и прочее.

Так, на сайте Советского районного суда Улан-Удэ сообщается, что в здание суда допускаются только участники судебного разбирательства при наличии подтверждения вызова в суд: повестки, смс, судебного извещения и т.д.

Участники процесса допускаются в здание суда не ранее чем за 15-20 минут до начала судебного заседания. У каждого участника заседания будут проверять температуру бесконтактным термометром при входе.

При этом участники заседания должны быть в защитных масках или респираторах и перчатках, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и другие рекомендации главного санитарного врача Бурятии.

В случае возникновения вопросов можно позвонить в интересующий суд и уточнить, каким образом проходит приём и другие судебные процессы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня уже 687 случаев заражения COVID-2019 (+28 новых больных за сутки).

суд коронавирус
 
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