Жители республики удивляются полученным извещениям в суд
Жители Бурятии начали получать извещения на заседания в суд, в связи с чем у некоторых возник вопрос, как работают суды. Ведь в республике до 31 мая продлили режим самоизоляции.
В пресс-службе управления Судебного департамента в Бурятия «Байкал-Daily» пояснили, что с 28 марта до 12 мая, когда в стране были объявлены нерабочие дни, суды республики работали в ограниченном режиме, а с сегодняшнего дня – в полном объёме. Но при этом сохранятся ограничительные меры, каждый суд будет принимать их индивидуально. Это может быть ограничение по числу участников, особая рассадка людей в зале и прочее.
Так, на сайте Советского районного суда Улан-Удэ сообщается, что в здание суда допускаются только участники судебного разбирательства при наличии подтверждения вызова в суд: повестки, смс, судебного извещения и т.д.
Участники процесса допускаются в здание суда не ранее чем за 15-20 минут до начала судебного заседания. У каждого участника заседания будут проверять температуру бесконтактным термометром при входе.
При этом участники заседания должны быть в защитных масках или респираторах и перчатках, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и другие рекомендации главного санитарного врача Бурятии.
В случае возникновения вопросов можно позвонить в интересующий суд и уточнить, каким образом проходит приём и другие судебные процессы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня уже 687 случаев заражения COVID-2019 (+28 новых больных за сутки).
В Бурятии полностью возобновили работу суды
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители республики удивляются полученным извещениям в суд
После Алексея Цыденова идут президент Турции и министр промышленности и торговли России
«Eсли нужно будет, и мы пойдём и там будем помогать», - сказала Светлана Будаева
«Хуже банкам не станет», - сказал Алексей Цыденов
Власть, 11.05.2020
«Родные мои, нужно потерпеть». Путин вновь обратился к россиянам, рассказав в том числе о новых выплатах
9 мая глава Бурятии потряс пользователей клипом, в котором запел на бурятском языке
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев возложил цветы к Вечному огню
«Помощь бурятскому народу», - написано на коробках с масками
«Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей», - заявил полпред президента в ДФО
Три заместителя мэра уволились по собственному желанию
Алексей Цыденов на совещании с президентом озвучил несколько мер поддержки
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев пожелал крепкого здоровья ветеранам
Также рассмотрят меры поддержки представителей малого и среднего предпринимательства
Евгений Зиничев прилетел в регион для решения вопросов прохождения пожароопасного сезона
Им значительно снизили удержания из пенсии