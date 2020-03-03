Генконсул ФРГ знакомится с Бурятией

Мэр Улан-Удэ встретился с Петером Бломайером



2 марта мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл рабочую встречу с генеральным консулом ФРГ в Новосибирске господином Петером Бломайером. Стороны выразили заинтересованность в развитии дружеских и деловых контактов, сообщают в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Цель его визита в Бурятию Петера Бломайера – знакомство с регионом, входящим в консульский округ.



Мэр Улан-Удэ рассказал гостю о потенциале города, который, по его словам, «сохраняет провинциальную душевность» и где, мирно сосуществуют представители свыше ста национальностей.



- Это является таким «уникальным сплавом». Не в каждом городе такое существует, - отметил Игорь Шутенков. - В нашем городе с удовольствием изучают немецкий язык, в частности, есть школа №1, где углубленно изучают язык.



Стороны обсудили возможные пути сотрудничества, в числе которых, поставка экологически чистых продуктов, и, конечно, туризм.



В свою очередь, господин Петер Бломайер сообщил возможностях в сфере образования для российской молодёжи.



- Есть свои преимущества в изучении немецкого языка. С одной стороны, те, кто изучают немецкий язык, то можно сказать, что английский язык они изучают попутно, потому что английский намного легче, чем немецкий язык. И второе преимущество в том, что в большинстве германских университетов можно обучаться бесплатно. Нужно, конечно, оплачивать свое проживание там, но с другой стороны многие получают стипендию на это, - отметил он.



Стороны договорились более детально изучить предложения о сотрудничестве, озвученные в ходе беседы.

