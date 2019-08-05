На эту должность Гомбо Цыденова назначил генпрокурор России Юрий Чайка
Приказом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 31 июля 2019 года на должность прокурора Тункинского района Бурятии назначен Гомбо Цыденов.
Он окончил Бурятский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с июля 2003 года. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Джидинского района, заместителя прокурора Джидинского района, заместителя Бурятского транспортного прокурора, заместителя Гусиноозерского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Тарбагатайского, заместителя прокурора Прибайкальского районов, прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.
С января 2015 года состоял в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Тункинском районе Бурятии новый прокурор
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