Глава Кижингинского района Бурятии получил представление прокуратуры

На председателя комитета районной администрации возбудили административное дело



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку в администрации Кижингинского района.



- В ходе рассмотрения обращения осуждённой Г. о получении информации о местонахождении детей, было установлено, что администрация Кижингинского района, не обеспечила объективное и своевременное рассмотрение обращения. Уполномоченный обратилась к прокурору с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами, на которых возложено осуществление публично значимых функций», - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.



Дело об административном правонарушении возбудили в отношении председателя комитета по социальной политике районной администрации.



Кроме того, прокурор района внёс представление главе администрации Кижингинского района для устранения выявленных нарушений.





