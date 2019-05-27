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Глава Кижингинского района Бурятии получил представление прокуратуры

Глава Кижингинского района Бурятии получил представление прокуратуры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На председателя комитета районной администрации возбудили административное дело

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку в администрации Кижингинского района.

- В ходе рассмотрения обращения осуждённой Г. о получении информации о местонахождении детей, было установлено, что администрация Кижингинского района, не обеспечила объективное и своевременное рассмотрение обращения. Уполномоченный обратилась к прокурору с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами, на которых возложено осуществление публично значимых функций», - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Дело об административном правонарушении возбудили в отношении председателя комитета по социальной политике районной администрации.

Кроме того, прокурор района внёс представление главе администрации Кижингинского района для устранения выявленных нарушений.


прокуратура
 
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