На председателя комитета районной администрации возбудили административное дело
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку в администрации Кижингинского района.
- В ходе рассмотрения обращения осуждённой Г. о получении информации о местонахождении детей, было установлено, что администрация Кижингинского района, не обеспечила объективное и своевременное рассмотрение обращения. Уполномоченный обратилась к прокурору с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами, на которых возложено осуществление публично значимых функций», - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Дело об административном правонарушении возбудили в отношении председателя комитета по социальной политике районной администрации.
Кроме того, прокурор района внёс представление главе администрации Кижингинского района для устранения выявленных нарушений.
Глава Кижингинского района Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 25.05.2019
В воскресенье в Улан-Удэ пройдёт предварительное голосование партии «Единой России» к сентябрьским выборам в горсовет
Власть, 24.05.2019
Алексей Цыденов озвучил некоторые итоги поездки в Сеул
Власть, 23.05.2019
Общая сумма задолженности превышает 12 млн
Власть, 23.05.2019
Он и его зам обвиняются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности
В результате технической ошибки был нарушен порядок закупки работ
Права пожилой женщины были установлены после обращения к омбудсмену
Антон Виноградов собирается развивать несколько направлений
О подробностях рассказали представители Улан-Удэнского авиазавода
Лидером по доходам пока является прокурор Бурятии Галина Ковалёва
Должность получил бывший замминистра экономики Тимур Будаев
Визит Сердюкова прошёл тихо, о нём широко не сообщалось
Алексей Цыденов возьмёт под личный контроль каждый совместный с корейскими инвесторами проект
Власти обещают, что количество чиновников не вырастет
Общественница Дора Хамаганова обсудила ситуацию по ректору БГУ с главой Бурятии
«Вот теперь порядок!» - прокомментировал Алексей Цыденов