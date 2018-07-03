Заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Сергей Рыбальченко и главный архитектор республики Долгор Митупова приняли участие в работе всероссийского селекторного совещания минстроя России
Регионы отчитались о ходе реализации в 2018 году приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис ещё раз отметил значимость и масштабность проекта.
- В 2018 году в проекте принимают участие 3002 муниципалитета - это в 2 раза больше, чем в 2017 году, - сказал Андрей Чибис. - 107 млн человек проживают на территории этих муниципалитетов. План по финансированию с учетом федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, в том числе и частных инвестиций, - 51,5 млрд рублей. Это огромные деньги, которые сегодня выделяются на благоустройство.
Заместитель министра призвал регионы ускорить темпы работ по благоустройству.
В Бурятии работы по ремонту дворов, скверов и парков уже идут. В этом году в республике будут отремонтированы 125 дворов, 95 общественных территорий и 4 парка. В проекте принимают участие 104 населенных пункта в 23 муниципалитетах республики. На реализацию проекта в Бурятии в этом году направлено более 218 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия отчиталась минстрою России о реализации проекта «Комфортная среда»
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