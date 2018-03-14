Молодёжь Бурятии приглашают на встречу с Алексеем Цыденовым

Встреча пройдёт завтра – 15 марта
15 марта Алексей Цыденов проведёт встречу с молодёжью республики. Мероприятие пройдёт в ТРЦ «Кэпитал молл».
Свои вопросы можно задать заранее в специально созданном телеграм-канале https://t.me/joinchat/ABpkzE5pf7l2Evgoc6JPCA. Самые интересные из них обязательно будут озвучены, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Начало встречи в 16:30.
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